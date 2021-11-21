21 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brest 4-0 Lens (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Brest ilk yarıda işi bitirdi!

Brest ilk yarıda işi bitirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Brest ile Lens karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fransa Ligue 1'in 14. hafta karşılaşmasında Brest ile Lens kozlarını paylaştı. Mücadele 4-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Brest'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Mounie, 13'de Chardonnet, 33. dakikada Faivre ve 69. dakikada ise Le Douaron kaydetti. Konuk takımda 74. dakikada Kalimuendo direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Brest yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 15 puana yükseldi. Lens ise 24 puanda kaldı.

Ligin 15. haftasında Brest, Bordeaux deplasmanında sahne alacak. Lens ise sahasında Angers'ı konuk edecek.

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