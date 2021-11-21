Brest 4-0 Lens (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Brest ilk yarıda işi bitirdi!

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Brest ile Lens karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fransa Ligue 1'in 14. hafta karşılaşmasında Brest ile Lens kozlarını paylaştı. Mücadele 4-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Brest'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Mounie, 13'de Chardonnet, 33. dakikada Faivre ve 69. dakikada ise Le Douaron kaydetti. Konuk takımda 74. dakikada Kalimuendo direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Brest yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 15 puana yükseldi. Lens ise 24 puanda kaldı.

Ligin 15. haftasında Brest, Bordeaux deplasmanında sahne alacak. Lens ise sahasında Angers'ı konuk edecek.

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