Southampton - Brighton maçı canlı yayın (Southampton - Brighton maçı canlı izle)
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Southampton ile Brighton kozlarını paylaşıyor. St. Mary's Stadium'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Southampton ile Brighton kozlarını paylaşıyor. St Mary's Stadium'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
SOUTHAMPTON - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Southampton - Brigton maçı saat 18:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
SOUTHAMPTON - BRIGHTON İLK 11'LER
Southampton: McCarthy, Livramento, Lyanco, Salisu, Walker-Peters, Romeu, Ward-Prowse, Tella, Redmond, Broja, Ché Adams
Brighton: Sanchez, Lamptey, Cucurella, Bissouma, Maupay, Trossard, Mwepu, Groß, Duffy, Burn, Veltman
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