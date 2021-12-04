04 Aralık 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton - Brighton maçı canlı yayın (Southampton - Brighton maçı canlı izle)

Southampton - Brighton maçı CANLI YAYIN
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Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 Giriş Tarihi: 04.12.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Southampton ile Brighton kozlarını paylaşıyor. St. Mary's Stadium'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Southampton ile Brighton kozlarını paylaşıyor. St Mary's Stadium'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

SOUTHAMPTON - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Southampton - Brigton maçı saat 18:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

SOUTHAMPTON - BRIGHTON İLK 11'LER

Southampton: McCarthy, Livramento, Lyanco, Salisu, Walker-Peters, Romeu, Ward-Prowse, Tella, Redmond, Broja, Ché Adams

Brighton: Sanchez, Lamptey, Cucurella, Bissouma, Maupay, Trossard, Mwepu, Groß, Duffy, Burn, Veltman

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