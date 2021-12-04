04 Aralık 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig'de Southampton ile Brighton karşı karşıya geliyor! Heyecan A Spor'da yaşanacak

Southampton ile Brighton karşı karşıya! Heyecan A Spor’da
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.12.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Southampton ile Brighton karşı karşıya gelecek. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Avrupa'nın en prestijli liginde heyecan A Spor'da yaşanacak. İşte detaylar...

Hafta sonunun vazgeçilmezi İngiltere Premier Lig, A Spor'da futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. 15. haftanın akşam seansında alt sıralardan kurtulmak isteyen Southampton (16.) ile ligde oynadığı son 9 karşılaşmada (7B-2M) galibiyet yüzü göremeyen Brighton&Hove Albion, St. Mary Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Southampton'da 3 golle takımını sırtlayan Che Adams'a güvenirken, Brighton da Maupay'nin performansı en büyük kozu. Zorlu mücadele, saat 18.00'de naklen A Spor'da ekranlarda olacak.

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