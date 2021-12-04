Southampton 1-1 Brighton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Southampton ile Brighton karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından da naklen yayınlanan mücadele, Brighton'ın son dakikada bulduğu golle 1-1 sona erdi.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Southampton ile Brighton karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadele, Brighton'ın son dakikada attığı golle 1-1 sona erdi.

Southampton'ın golünü 29. dakikada Broja kaydederken, Brighton'ın beraberlik golü 90+8'de Maupay'den geldi.

Bu sonucun ardından Southampton puanını 16'ya, Brighton ise 20'ye yükseltti.

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