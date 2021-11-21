UEFA’dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler’e görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Sevilla ile Almanya'nın Wolfsburg takımları arasında 23 Kasım Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetecek.

İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda saat 23.00'de başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Bir diğer FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ise Ukrayna'nın Dinamo Kiev ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında 23 Kasım Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu müsabakasında düdük çalacak.

Ukrayna'nın Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.





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