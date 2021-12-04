Lens 1-1 PSG (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Fransa Ligue 1'in 17. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Lens ile uzatma dakikalarında Georginio Wijnaldum'un attığı golle 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.
Ligue 1'in 17. haftasında Lens ile PSG, Bollaert-Delelis Stadı'nda kozlarını paylaştı.
İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Ev sahibi takımın golü 62. dakikada Seko Fofana'dan gelirken, konuk ekibin golünü 90+2. dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti.
PSG bu sonuçla puanını 42'ye çıkararak zirvedeki yerini korudu. Bu sezonki 6. beraberliğini alan Lens ise puanını 27'ye çıkardı.
Fransa Ligue 1'in 18. haftasında PSG, 12 Aralık Pazar günü TSİ 22.45'te Monaco'yu ağırlayacak. Lens ise 10 Aralık Cuma günü TSİ 23.00'te Nantes deplasmanına konuk olacak.
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