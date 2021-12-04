05 Aralık 2021, Pazar
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Real Sociedad 0-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı Vinicius Junior ve Luka Jovic'in golleriyle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı ve liderliğini sürdürdü.
La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid ile Real Sociedad, Reale Arena'da karşı karşıya geldi.
Eflatun-beyazlılar rakibini 47. dakikada Vinicius Junior ve 57. dakikada Luka Jovic'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Real Madrid bu sonuçla puanını 39'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Real Sociedad ise 29 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid, 12 Aralık Pazar günü TSİ 23.00'te Atletico Madrid'i ağırlayacak. Real Sociedad ise aynı gün TSİ 20.30'da Real Betis'e konuk olacak.
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