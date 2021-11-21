21 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo 2-2 Cagliari (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Sassuolo ile Cagliari yenişemedi

Sassuolo ile Cagliari yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Sassuolo ile Cagliari karşı karşıya geldi. Milli oyuncumuz Kaan Ayhan'ın ilk 11'de başladığı ve 90 dakika forma giydiği maç, 2-2 berabere sona erdi.

İtalya Serie A'nın 13. hafta karşılaşmasında Sassuolo ile Cagliari kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Sassuoolo'nun gollerini 37. dakikada Gianluca Scamacca ve 52'de penaltıdan Domenico Berardi kaydetti. Cagliari'nin golleri ise 40. dakikada Keita Balde ve 56'da penaltıdan Joao Pedro'dan geldi.

Mücadelede milli oyuncumuz Kaan Ayhan ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Bir diğer milli oyuncumuz Mert Müldür ise kadroda yer aldı fakat forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Sassuolo 15 puana yükseldi. Cagliari ise 7 puana ulaştı.

Ligin 14. haftasında Sassuolo, AC Milan'a konuk olacak. Cagliari ise Salernitana'yı ağırlayacak.

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