Soruşturma genişletildi! Juventus ve Cristiano Ronaldo...
İtalya Ligi ekiplerinden Juventus'un, mali işlemlerinde haksız kazanç teminine yönelik usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma sürüyor. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic de dahil olmak üzere birçok transferi inceleme altında olan siyah beyazlılarda, soruşturmanın bir parçası olarak Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferi için kulüp ofisinde yeni bir arama emri verildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Serie A takımlarından Juventus'un mali işlemlerinde haksız kazanç teminine yönelik usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma devam ediyor. NTV Spor'un derlediği haberde; Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic de dahil olmak üzere birçok transferi inceleme altında olan Juventus'ta, soruşturmanın bir parçası olarak Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferi için kulüp ofisinde yeni bir arama emri verildi.
Cristiano Ronaldo'nun Juventus macerası sezon başında sona ermişti. Portekizli yıldız 15 milyon euro karşılığında eski kulübü Manchester United'ın yolunu tutmuştu. Kulüp soruşturmayla ilgili yetkililerle işbirliği içinde olduğunu vurguladı.
JUVENTUS NEDEN SORUŞTURMA ALTINDA?
Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mayıs ayında başlattığı mali işlemlerdeki usulsüzlük soruşturması çerçevesinde verdiği talimat doğrultusunda, İtalyan Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekipleri, 26 Kasım'da Juventus Kulübünün Torino ve Milano kentlerindeki ofislerinde aramalar yapmıştı.
İtalyan spor medyasında geniş yankı bulan soruşturma kapsamında, kulübün onaylanan 2019 ve 2021 yılları arasındaki mali hesap ve tablolarının incelendiği, özellikle futbolcu transferlerine ve bu transferlerin gerçekleşmesine aracılık eden menajerlik şirketlerinin hareketlerine odaklanıldığı kaydedilmişti.
Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun 2018'de Juventus'a transferinden, Miralem Pjanic'in 2020'de Barcelona'dan Arthur ile takasına kadar en az 42 transfer ve bu transferlerin gerçekleşme bedelleri inceleme altına alınmıştı
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