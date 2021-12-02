03 Aralık 2021, Cuma
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Tottenham 2-0 Bertford (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Brentford'u ağırlayan Tottenham, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Tottenham'a üç puanı getiren golleri Canos (k.k.) ve Heung-Min Son kaydetti.
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Tottenham ile Brentford karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Tottenham 2-0'lık skorla kazandı.
Tottenham'a üç puanı getiren golleri 12'de Sergi Canos (k.k.) ile 65'te Heung-Min Son kaydetti.
Londra ekibi bu sonuçla puanını 22'ye çıkarırken, Brentford 16 puanda kaldı.
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