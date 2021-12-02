03 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 2-0 Bertford (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tottenham evinde hata yapmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Brentford'u ağırlayan Tottenham, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Tottenham'a üç puanı getiren golleri Canos (k.k.) ve Heung-Min Son kaydetti.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Tottenham ile Brentford karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Tottenham 2-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'a üç puanı getiren golleri 12'de Sergi Canos (k.k.) ile 65'te Heung-Min Son kaydetti.

Londra ekibi bu sonuçla puanını 22'ye çıkarırken, Brentford 16 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Vallecano penaltılarla tur atladı! Vallecano penaltılarla tur atladı!
Manchester United - Arsenal | CANLI Manchester United - Arsenal | CANLI
Thomas Müller: Ballon d’Or’u Lewandowski hak ediyordu! Thomas Müller: Ballon d'Or'u Lewandowski hak ediyordu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör