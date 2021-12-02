02 Aralık 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Guijuelo - Rayo Vallecano 1-1 Penaltılar: 3-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Vallecano penaltılarla tur atladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

İspanya Kral Kupası'nda Guijuelo ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, seri penaltı atışlarını 4-3 kazanan Rayo Vallecano turu atlayan taraf oldu.

İspanya Kral Kupası'nda Guijuelo ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, seri penaltı atışlarını 4-3 kazanan Rayo Vallecano turu atlayan taraf oldu.

Maçta Vallecano'nun golünü Pozo kaydederken, Guijuelo'nun golü ise Toti'den geldi.

Vallecano'da Rodrigues 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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