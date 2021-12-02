04 Aralık 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United 3-2 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ronaldo 2 gol attı! ManU Arsenal’i devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United, sahasında Arsenal'i konuk etti. Heyecan dolu mücadeleden Kırmızı Şeytanlar, 3-2'lik üstünlükle ayrıldı. Manchester ekibine galibiyeti getiren goller Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo'dan (2) geldi. Arsenal'in gollerini ise Emile Smith Rowe ve Odegaard kaydetti.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Manchester United ile Arsenal kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçtan Manchester United, 3-2'lik skorla galip ayrılmasını bildi.

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ManU'ya galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo (2) kaydetti.

Arsenal'in golleri ise Emile Smith Rowe ve Martin Odegaard'dan geldi.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 21'e yükseltti, Arsenal ise 23 puanda kaldı.

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