Manchester United 3-2 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Manchester United ile Arsenal kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçtan Manchester United, 3-2'lik skorla galip ayrılmasını bildi.

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ManU'ya galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo (2) kaydetti.

Arsenal'in golleri ise Emile Smith Rowe ve Martin Odegaard'dan geldi.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 21'e yükseltti, Arsenal ise 23 puanda kaldı.

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