02 Aralık 2021, Perşembe

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Manchester United - Arsenal maçı canlı anlatım (ManU - Arsenal maçı canlı izle)

Manchester United - Arsenal | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United, sahasında Arsenal'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Manchester United ile Arsenal kozlarını paylaşıyor. Manchester United - Arsenal maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...


MANCHESTER UNITED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23:15'te başlayan Manchester United - Arsenal maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

MANCHESTER UNITED - ARSENAL İLK 11'LER

Manchester United: De Gea, Dalot, Lindelöf, Maguire, Telles, McTominay, Fred, Sancho, Fernandes, Rashford, Ronaldo.

Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares, Elneny, Partey, Martinelli, Odegaard, Smith Rowe, Aubameyang

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