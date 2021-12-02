Manchester United - Arsenal maçı canlı anlatım (ManU - Arsenal maçı canlı izle)
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United, sahasında Arsenal'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Manchester United ile Arsenal kozlarını paylaşıyor. Manchester United - Arsenal maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
MANCHESTER UNITED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 23:15'te başlayan Manchester United - Arsenal maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
MANCHESTER UNITED - ARSENAL İLK 11'LER
Manchester United: De Gea, Dalot, Lindelöf, Maguire, Telles, McTominay, Fred, Sancho, Fernandes, Rashford, Ronaldo.
Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares, Elneny, Partey, Martinelli, Odegaard, Smith Rowe, Aubameyang
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi