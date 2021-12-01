03 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bologna 1-0 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Roma deplasmanda kaybetti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Bologna sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti. Bologna'ya galibiyeti getiren golü 35. dakikada Svanberg kaydetti.

Serie A'nın 15. haftasında Roma deplasmanda Bologna'nın konuğu oldu.

Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan ve TSİ 20.30'da başlayan müdadelede Bologna'ya galibiyeti getiren golü 35. dakikada Svanberg kaydetti.

Bu sonucun ardından Bologna puanını 24'e yükselterek 8. sraya yerleşirken, 5. sıradaki Roma 25 puanda kaldı.

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