03 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa 1-2 Man City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Eksik Man City deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Aston Villa ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadelesinin ilk yarısını 2-0 önde kapatan City ikinci yarının başında kalesinde gol görse bile karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.

City'nin gollerini 27. dakikada Ruben Dias ve 43. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

Aston Villa2nın tek golü ise 47. dakikada Ollie Watkins'den geldi.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 32 yaparken, Aston Villa 16 puanda kaldı.

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