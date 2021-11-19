Tomas'tan Galatasaray Fenerbahçe derbisi itirafı! Favori takım...

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor ve Rizespor'da görev alan Tomas Galatasaray-Fenerbahçe derbisine dair açıklamalarda bulundu. Hırvat hoca, "Ben Galatasaray'a %55, Fenerbahçe'ye %45 veriyorum. Derbi büyük maç, zor olacak. Galatasaray kendi sahasında oynayacak. Takımların ikisinin de kredisi yok. Tomas: Fenerbahçe'de sadece bir sene oynadım, şampiyon olduk." dedi.

Süper Lig 'de son olarak Antalyaspor ve Rizespor 'da görev alan Tomas Galatasaray-Fenerbahçe derbisine dair açıklamalarda bulundu.İki haftada bir İstanbul 'a geliyorum, maçları canlı takip ediyorum. Türkiye benim için ikinci bir ülke, çok seviyorum. Türk vatandaşı olmak, Türkiye'de yaşamak istiyorum. Ben Galatasaray'a %55, Fenerbahçe'ye %45 veriyorum. Derbi büyük maç, zor olacak. Galatasaray kendi sahasında oynayacak. Takımların ikisinin de kredisi yok. Tomas: Fenerbahçe'de sadece bir sene oynadım, şampiyon olduk. Galatasaray'da 3 yıl oynadım hem şampiyon olduk hem kupa aldık. Belki biraz daha Galatasaray'a yakınım ama benim için ikisi de önemli.

Fenerbahçe'de Kim, Tisserand, Szalai 3'lü tamam ama orada bekler çok önemliydi. O taktikte kenar oyuncuları çok önemli. Bence de bir sıkıntı var orada. Mesut'un yeri o taktikte çok zor oluyor. Mesut Özil, 10 numarada forma giyen oyuncu o sistemde çok zorlanır. Tabii ki bu benim düşüncem

Avrupa'da iyi gidiyor Galatasaray ama ligde kötü durumda. Trabzonspor çok puan fark açtı. Tabii ki genç kadro, 3 yıl sonra ne olacak bilemem ama. Galatasaray büyük bir camia, beklenti büyük. Her sene şampiyonluk bekleniyor. Bu kadroyla şampiyon olabilirler ama devre arasında transfer yapmaları lazım.



Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da futbol oynayan, Çaykur Rizespor ve Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini TRT Spor'da yorumladı. İşte Tomas'ın sözleri...

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