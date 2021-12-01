Sassuolo 2-2 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Napoli Sassuolo'ya takıldı!
İtalya Serie A'nın 15. haftasında lider Napoli deplasmanda Sassuolo'yla karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2 eşitlikle sona erdi.
İtalya Serie A'nın 15. hafta karşılaşmasında Sassuolo sahasında lider Napoli'yi ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Napoli'nin gollerini 51. dakikada Fabian Ruiz ve 60'ta Dries Mertens kaydetti. Sassuolo'nun golleri ise 72. dakikada Scamacca ve 89'da Ferrari'nin ayağından geldi.
KAAN VE MERT FORMA GİYEMEDİ
Sassuolo'da kariyerlerini sürdüren milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür, maç kadrosunda olmasına rağmen forma şansı bulamadı.
SPALETTI KIRMIZI KART GÖRDÜ
Sassuolo'nun 2. golünün ardından, Napoli Teknik Direktörü Spaletti direkt kırmızı kart gördü ve tribünlere gönderildi.
Bu sonuçla birlikte Napoli 36 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Sassuolo 19 puana ulaştı.
Ligin 16. haftasında Sassuolo, Spezia'ya konuk olacak. Napoli ise Atalanta'yı ağırlayacak.
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