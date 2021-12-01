Genoa 3-0 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Milan 3 puanı 3 golle aldı!

İtalya Serie A'nın 15. hafta karşılaşmasında Genoa sahasında Milan'ı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 3-0 kazandı.

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Genoa sahasında Milan ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Zlatan Ibrahimovic, 45+1. ve 61. dakikalarda Junior Messias kaydetti.

Milan böylece puanını 35'e yükseltti ve 2. sırada yer alıyor. Genoa ise 10 puanla 18. sırada bulunuyor.

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