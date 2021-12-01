03 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

PSG 0-0 Nice (MAÇ SONUCU-ÖZET) | PSG Nice'e takıldı!

PSG Nice’e takıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 Giriş Tarihi: 02.12.2021

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında PSG sahasında Nice'i konuk etti. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 eşitlikle sona erdi.

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Nice'i ağırlayan lider Paris Saint-Germain (PSG), rakibiyle golsüz berabere kalarak ligde 4 maç sonra puan kaybetti.

PSG bu sonuçla puanını 41'e çıkarırken, Nice ise puanını 27 yaptı.

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