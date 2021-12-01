03 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Nantes 0-1 Marsilya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Marsilya deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Fransa Lig 1'de 16. hafta maçında Marsilya deplasmanda Nantes'i 1-0 mağlup etti. Konuk ekibin golünü Gerson kaydetti.

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Nantes ile Marsilya karşı karşıya geldi. Konuk ekip Marsilya, zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Marsilya'ya üç puanı getiren golü 30. dakikada Gerson atarken, Nantes'te Pallois 32'de çift sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder maç kadrosunda yer almadı.

Sampaoli'nin ekibi bu sonuçla puanını 29'a çıkarırken, Nantes 19 puanda kaldı.

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