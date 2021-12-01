03 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa Manchester City maçı CANLI İZLE (Aston Villa-Manchester City canlı anlatım)

Aston Villa - Man. City | CANLI İZLE
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 Giriş Tarihi: 01.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Aston Villa ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Aston Villa - Manchester City maçını CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City deplasmanda Aston Villa'ya konuk oluyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

ASTON VILLA MANCHESTER CITY İLK 11'LER

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Targett, McGinn, Nakamba, Luiz, Buendia, Bailet, Watkins.

M. City: Ederson, Cancelo, Dias, Ake, Zinchenko, Fernandinho, Rodri, Silva, Sterling, Mahrez, Jesus.

ASpor CANLI YAYIN

ASTON VILLA-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Manchester City arasında oynanan maç saat 23.15'te başladı. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

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