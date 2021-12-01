03 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Inter 2-0 Spezia (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu 69 dakika görev aldı

Inter evinde hata yapmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Inter sahasında Spezia'yı konuk etti. Ev sahibi takım rakibini 36. dakikada Gagliardini ve 58. dakikada Lautaro Martinez'in penaltıdan attığı golle 2-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadelede 69 dakika süre aldı.

Serie A 15. hafta karşılaşmasında Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda Spezia'yı konuk etti.

TSİ 20.30'da başlayan mücadelede Inter 36. dakikada Gagliardini'nin golüyle öne geçerken, 58. dakikada Lautaro Martinez'in penaltıdan attığı gol skoru belirledi: 2-0.

Bu sonucun ardından, 3. sıradaki Inter puanını 34'e yükseltirken, 17. sıradaki Spezia 11 puanda kaldı.

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