15 Aralık 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Enes Ünal Getafe'de ayın futbolcusu seçildi

Enes Ünal Getafe’de ayın futbolcusu seçildi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Kariyerini İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de sürdüren milli oyuncumuz Enes Ünal, takımında Aralık ayının en iyisi seçildi.

Getafe'de taraftarlarının oylarıyla belirlenen ve sponsor firma tarafından verilen ayın futbolcusu ödülünü alan Enes, "Gol atınca tabii ki çok daha memnun oluyorsun ama bundan daha fazlası benim için Getafe ve burada olmak. Ligde kalmak önemli." dedi.

Şu anda tek düşüncesinin 19 aralık pazar günü sahalarında Osasuna karşı oynayacaklarını maç olduğunu dile getiren Enes, "Sadece 3 puanı istiyorum. Son maçımızda Alaves'e karşı iyi bir futbol oynadık. 3 puana layıktık ama 1 puanla yetinmek zorunda kaldık. Şimdi evimizde kazanmak çok önemli." diye konuştu.

Takım olarak son haftalarda futbollarının geliştiğini, inançlarının arttığını kaydeden Enes, "Getafe'nin son yıllarda sahip olduğu kimliğini tekrar kazanmaya başladık. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Getafe formasıyla bu sezon şimdiye kadar 5 kez rakip ağları havalandıran Enes, takımın en çok gol atan futbolcusu konumunda bulunuyor.

La Liga'da kalma mücadelesi veren Getafe, geride kalan 17 haftada 12 puanla 19'uncu sırada (sondan birinci) yer alıyor.

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