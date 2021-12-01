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DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'nın yıldızı Pique'den Real Madrid itirafı! "Transfer..."

Pique’den Real Madrid itirafı! Transfer...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.12.2021

Barcelona'nın İspanyol savunma oyuncusu Gerard Pique transfere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pique, "Real Madrid'e transfer olacağıma ölürüm daha iyi." ifadelerini kullandı.

La Liga devi Barcelona'da forma giyen Gerard Pique, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gerard Pique yaptığı açıklamada, "Messi, Ballon d'Or'u kazanarak tarihin en iyisi olduğunu kanıtladı." dedi.

Messi'nin PSG'ye gidişi ile iligili konuşan tecrübeli stoper, "Gittiği gün çok zordu. 16 yıl soyunma odasını paylaştık, o benim için neredeyse bir kardeş gibi. Tarihin en iyileri aramızdan ayrıldığı için bu yıl Barça'da işler pek iyi gitmedi." şeklinde konuştu.

Real Madrid'e transfer olacağı söylentileri hakkında da açıklama yapan Gerard Pique, "Real Madrid'e transfer olacağıma ölürüm daha iyi." ifadelerini kullandı.
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