İngiltere 20-0 Letonya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İngiltere Kadın Milli Takımı gol oldu yağdı
2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 6. maçında İngiltere ile Letonya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere Kadın Milli Takımı 20-0 kazandı.
2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İngiltere, Keepmoat'ta Letonya'yı konuk etti. İngilizler, ilk yarısını 8-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 20-0 galip ayrılarak 6'da 6 yaptı. İngiltere'de Bethany Mead, Lauren Hemp, Alessia Russo ve Ellen White hat-trick yaparken; Ella Toone ile Bethany England ise 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın diğer golleri ise Jill Scott, Jessica Carter, Jordan Nobbs ve Georgia Stanway'den geldi.
İngiltere, oynadığı 6 maçta 53 gol atarken, kalesinde gol görmedi ve topladığı 18 puanla grupta lider durumda yer alıyor. İngilizler, grupta Letonya ile oynadığı ilk maçı 10-0, Lüksemburg'u 10-0, Kuzey Makedonya'yı ise 8-0 ile geçmeyi başarmıştı.
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