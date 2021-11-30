03 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere 20-0 Letonya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İngiltere Kadın Milli Takımı gol oldu yağdı

İngiltere Kadın Milli Takımı gol oldu yağdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.12.2021

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 6. maçında İngiltere ile Letonya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere Kadın Milli Takımı 20-0 kazandı.

2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İngiltere, Keepmoat'ta Letonya'yı konuk etti. İngilizler, ilk yarısını 8-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 20-0 galip ayrılarak 6'da 6 yaptı. İngiltere'de Bethany Mead, Lauren Hemp, Alessia Russo ve Ellen White hat-trick yaparken; Ella Toone ile Bethany England ise 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın diğer golleri ise Jill Scott, Jessica Carter, Jordan Nobbs ve Georgia Stanway'den geldi.
İngiltere, oynadığı 6 maçta 53 gol atarken, kalesinde gol görmedi ve topladığı 18 puanla grupta lider durumda yer alıyor. İngilizler, grupta Letonya ile oynadığı ilk maçı 10-0, Lüksemburg'u 10-0, Kuzey Makedonya'yı ise 8-0 ile geçmeyi başarmıştı.

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