03 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Salernitana 0-2 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Juventus deplasmanda galip!

Juventus deplasmanda galip!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.12.2021

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Salernitana sahasında Juventus'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'nın 15. hafta karşılaşmasında Juventus deplasmanda Salernitana ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Dybala ve 70'da Alvaro Morata kaydetti. Ayrıca Juventus'un 28. dakikada Chiellini'yle attığı gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Dybala ise 90+5. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Juventus 24 puana yükseldi. Salernitana ise 8 puanda kaldı. Ligin 16. haftasında Salernitana deplasmanda Milan'a konuk olacak. Juventus ise Genoa'yı ağırlayacak.

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