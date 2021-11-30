03 Aralık 2021, Cuma
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Newcastle United 1-1 Norwich City (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ozan Kabak süre almadı
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Newcastle United sahasında Norwich City'i konuk etti. Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın süre almadığı mücadele 1-1 sona erdi.
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Newcastle United ile Norwich City karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele 1-1 sona erdi.
Newcastle'ın golünü 61'de penaltıdan Callum Wilson atarken, Norwich'in golü 79'da Teemu Pukki'den geldi.
Newcastle 9. dakikada Claran Clark'ın kırmızı kart görmesiyle yaklaşık 80 dakika 10 kişi mücadele etti.
Öte yandan Norwich'te milli futbolcumuz Ozan Kabak, karşılaşmada forma giymedi
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