03 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Atalanta 4-0 Venezia (MAÇ SONUCU-ÖZET) Merih Demiral 76 dakika görev aldı

Merih’li Atalanta evinde fark attı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 Giriş Tarihi: 30.11.2021

İtalya Serie A'nın 15. haftasında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta sahasında Venezia'yı 4-0 mağlup etti. Merih Demiral karşılaşmada 76 dakika görev aldı.

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Atalanta evinde Venezia'yı 4-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmada 76 dakika görev aldı.

Atalanta'nın golleri, Pasalic (3), Teun Koopmeiners kaydetti.

Bu sonucun ardından Atalanta puanını 31 yaparken, Venezia ise 15'te kaldı.

Atalanta gelecek hafta Napoli deplasmanına konuk olacak. Venezia ise Tudor'un takımı Hellas Verona'yı konuk edecek.

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