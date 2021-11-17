17 Kasım 2021, Çarşamba
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İngiliz basını, Premier Lig ekibinin, Liverpool ve Manchester City yenilgilerinden sonra yeni teknik direktör arayışına girdiğini aktardı.
Habere göre, Manchester United'ın takımın başına getirmek istediği öncelikli ismin Leicester City'yi çalıştıran Brendan Rogers olduğu kaydedildi.
Ayrıca United yönetiminin, Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ve İspanya Milli Takımı çalıştırıcısı Luis Enrique ile de ilgilendiği ifade edildi.
Manchester United'da teknik direktör konusunda listede 3 aday var! Brendan Rogers, Erik ten Hag ve Luis Enrique...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da yaşanan düşüşün ardından hedef haline gelen Ole Gunnar Solskjaer ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi. Listedeki adaylar, Brendan Rogers, Erik ten Hag ve Luis Enrique olduğu iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, üst üste gelen olumsuz sonuçların ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yola devam etmeyeceği ileri sürüldü.
İngiliz basını, Premier Lig ekibinin, Liverpool ve Manchester City yenilgilerinden sonra yeni teknik direktör arayışına girdiğini aktardı.
Habere göre, Manchester United'ın takımın başına getirmek istediği öncelikli ismin Leicester City'yi çalıştıran Brendan Rogers olduğu kaydedildi.
Ayrıca United yönetiminin, Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ve İspanya Milli Takımı çalıştırıcısı Luis Enrique ile de ilgilendiği ifade edildi.
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