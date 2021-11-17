17 Kasım 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'li Karim Benzema'dan Ballon d'Or yorumu! "Umarım kazanırım"

Benzema’dan Ballon d’Or yorumu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Fransa'nın Finlandiya'yı 2-0 mağlup ettiği maç sonrası, yıldız oyuncu Karim Benzema açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki futbolcu Ballon d'Or'a da değindi ve "Umarım ben kazanırım." dedi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Fransa'nın Finlandiya ile oynadığı maçın ardından Karim Benzema açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI OLMALI"

Fransa'nın 2-0 kazandığı maçı değerlendiren 33 yaşındaki futbolcu, "Kazandığımızda, oynadığımda ve gol attığımda mutluyum. Umarım bu güzel anlar uzun süre devam eder." dedi.

Fransa'nın hedefinin Dünya Kupası olması gerektiğini söyleyen yıldız futbolcu, "Sahip olduğumuz takıma baktığımda, Dünya Kupası hedeflerimiz arasında olmalı, kendimizi buna hazırlamalıyız. Kazanmak için çok çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

"UMARIM KAZANIRIM"

Ballon d'Or şansına da değinen Benzema, "Umarım ben kazanırım" ifadelerini kullandı.

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