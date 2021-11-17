Real Madrid'li Karim Benzema'dan Ballon d'Or yorumu! "Umarım kazanırım"

Dünya Kupası Elemeleri'nde Fransa'nın Finlandiya ile oynadığı maçın ardından Karim Benzema açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI OLMALI"

Fransa'nın 2-0 kazandığı maçı değerlendiren 33 yaşındaki futbolcu, "Kazandığımızda, oynadığımda ve gol attığımda mutluyum. Umarım bu güzel anlar uzun süre devam eder." dedi.

Fransa'nın hedefinin Dünya Kupası olması gerektiğini söyleyen yıldız futbolcu, "Sahip olduğumuz takıma baktığımda, Dünya Kupası hedeflerimiz arasında olmalı, kendimizi buna hazırlamalıyız. Kazanmak için çok çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

"UMARIM KAZANIRIM"

Ballon d'Or şansına da değinen Benzema, "Umarım ben kazanırım" ifadelerini kullandı.

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