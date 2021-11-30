03 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da gözler Ferran Torres'te!

Barcelona’da gözler Ferran Torres’te!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.11.2021

Barcelona'da teknik direktörlük görevine Xavi'nin gelişiyle yükseliş başladı. Katalan ekibi, Manchester City'de forma giyen Ferran Torres için girişimlere başladı. İngiliz ekibinin 70 milyon euro'luk bir bonservis beklentisinin olduğu aktarıldı.

Barcelona ile ilgili Almanya'dan flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Sport 1'de yer alan habere göre; Katalan ekibinin, Manchester City'de forma giyen Ferran Torres ile uzun süreli bir anlaşma sağladığı belirtildi.

İspanyol futbolcunun kış döneminde Manchester City'den ayrılmak istendiği vurgulanan haberde, Pep Guardiola'nın bu transferi kabul ettiği kaydedildi.

Öte yandan Barcelona ve Manchester City arasındaki görüşmelerin devam ettiği, İngiliz ekibinin bu transferde 70 milyon euro'luk bir bonservis beklentisinin olduğu aktarıldı.
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