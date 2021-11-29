29 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United sezon sonuna kadar Ralf Rangnick'i göreve getirdi!

Manchester United’ın yeni hocası belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 Giriş Tarihi: 29.11.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olarak Ralf Rangnick'i getirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Rangnick, "Manchester United'a katıldığım için heyecanlıyım ve kulüp için başarılı bir sezon yaşatmaya odaklandım." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olarak Ralf Rangnick'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rangnick, "Manchester United'a katıldığım için heyecanlıyım ve kulüp için başarılı bir sezon yaşatmaya odaklandım." değerlendirmesinde bulundu.

63 yaşındaki teknik direktör, "Takım, yeteneklerle dolu ve harika bir gençlik ve deneyim dengesine sahip. Önümüzdeki altı ay boyunca tüm çabalarım, bu oyuncuların hem bireysel olarak hem de en önemlisi takım olarak potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için olacak." ifadelerini kullandı.

Manchester United, Premier Lig'de 13. hafta sonrasında 18 puanla lider Chelsea'nin 12 puan gerisinde 8. sırada yer alıyor.

Geçen hafta, Premier Lig'in 12. haftasında Watford'a deplasmanda 4-1 mağlup olduktan sonra Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona ermişti.

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