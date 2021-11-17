TRANSFER HABERLERİ - Dani Alves resmen Barcelona'da! İşte ilk sözleri...
İspanya La Liga devlerinden Barcelona, eski futbolcusu Dani Alves'i kadrosuna kattı. Kendisini sezon sonuna kadar Katalan ekibine bağlayan sözleşmeye imza atan Brezilyalı yıldız, "Eğer hatırlarsanız burada en son kez mikrofonu elime aldığımda, bu rüyanın ne kadar süreceğini bilmediğimi söylemiştim. Rüya henüz bitmedi, bu yüzden tekrar buradayım." dedi.
Brezilyalı futbolcu Dani Alves, Barcelona ile sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza attı.
Barcelona'da 8 sezon (2008-2016) forma giyen ve 5,5 yıl aradan sonra Katalan kulübüne geri dönen 38 yaşındaki defans oyuncusu Alves, Nou Camp Stadı'nda kendisini bekleyen 10 bin kadar taraftarın önünde yeni sözleşmesine imza attı.
Barcelona'ya ücret almadan gelen Alves'in, 1 Ocak'tan itibaren oynayabileceği ve sözleşmesinin 1 yıl uzatma opsiyonuyla sezon sonunda sona ereceği bildirildi.
Tecrübeli futbolcu, Barcelonalı taraftarlara hitaben yaptığı konuşmada, "Eğer hatırlarsanız burada en son kez mikrofonu elime aldığımda, bu rüyanın ne kadar süreceğini bilmediğimi söylemiştim. Rüya henüz bitmedi, bu yüzden tekrar buradayım." dedi.
Diğer yandan Alves, Barça TV'ye verdiği röportajda, "Kariyerimin en büyük ve en özel mücadelesi. Birçok kişi bunu bir felaket gibi düşünüyor ama sakin olsunlar, ben sahada konuşurum. İnsanlar benimle ilgili şüphe duyduklarında ben daha da kendimi güçlü hissediyorum." şeklinde konuştu.
Barcelona'ya hiçbir para almadan geldiğini, zor dönemden geçen takıma yardım etmek istediğini vurgulayan Alves, "Geçmişte de zor günler oldu. Birlik olarak bunu atlattık. Şimdi iyi bir enerjiye konsantre olma zamanı. Kulübün olması gereken yere gelmesi için ben böyle yapacağım. Bu bir takım işi." ifadelerini kullandı.
Andres İniesta ve Hristo Stoichkov'a atfen "8" numaralı formayı seçtiğini anlatan Alves, Barcelona'da iyi işler yaparak Brezilya Milli Takımı ile 2022 Dünya Şampiyonası'na gitmek istediğini söyledi.
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