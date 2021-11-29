29 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Tayfun Korkut Alman ekibi Hertha Berlin ile anlaştı!

Tayfun Korkut’un yeni adresi belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 Giriş Tarihi: 29.11.2021

Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut'u getirdi. Hertha Berlin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 47 yaşındaki çalıştırıcının sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı ifade edildi. Kulübün internet sitesine konuşan Tayfun Korkut, "Bundesliga'yı yakından takip ediyorum. Hertha Berlin bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Enerji doluyum ve bu macerayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'de teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut getirildi.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, kulüp yönetiminin mevcut durumu ayrıntılı analiz ettikten sonra teknik direktör Pal Dardai'yın görevine son verme kararının alındığı ifade edildi.

Takımın yeni teknik direktörü Tayfun Korkut'un olacağı aktarılan açıklamada, 47 yaşındaki Türk teknik adamın yardımcılığını Ilya Aracic'ın yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada Korkut ve Aracic'in sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Hertha Berlin'in sportif direktörü Fredi Bobic, geçen sezon takımı zor bir dönemde alan ve ligde kalmayı başaran Dardai'ya teşekkür etti.

Bobic, Tayfun Korkut ile takıma yeni bir ivme kazandırmak istediklerini belirterek, " Tayfun bir takımı sadece istikrara kavuşturmayı değil, aynı zamanda titiz ve tutkuyla yaptığı çalışmasıyla ve kendi fikirleriyle geliştirebileceğini geçmişte göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Korkut daha önce Almanya'da Hannover 96, Bayer Leverkusen ve Stuttgart takımlarını çalıştırmıştı.

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