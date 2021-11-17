17 Kasım 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Kanada 2-1 Meksika (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cyle Larin attı Kanada kazandı! Atiba Hutchinson...

Larin attı Kanada kazandı! Atiba...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.11.2021

2022 Dünya Kupası Amerika Elemeleri'nde Kanada ile Meksika kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip, Beşiktaşlı Cyle Larin'in attığı gollerle 2-1 kazandı ve liderliğe yükseldi. Aynı zamanda bu maçta forma giyen bir diğer Beşiktaşlı Atiba Hutchinson ise Kanada Milli Takımı formasıyla en çok maça çıkan futbolcu oldu. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası Amerika Elemeleri'nde Kanada sahasında Meksika'yı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kanada'ya galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 52. dakikalarda Beşiktaş'ın yıldız ismi Cyle Larin kaydetti. Meksika'nın tek golü ise 90. dakikada Hector Herrera'dan geldi.

ATIBA'DAN BÜYÜK BAŞARI!

Beşiktaş'ın tectrübeli ismi Atiba Hutchinson, bu maçla birlikte Kanada Milli Takımı formasıyla 90. maçına çıktı ve en çok maça çıkan futbolcu oldu.

Bu sonuçla birlikte Kanada 8 maç sonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 16 puanla liderliğe yükseldi. Meksika ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve 14 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Van Gaal Norveç maçı sonrası konuştu! Van Gaal Norveç maçı sonrası konuştu!
Dev maçta gol sesi çıkmadı! Dev maçta gol sesi çıkmadı!
Norveç’i geçen Hollanda Dünya Kupası’nda! Norveç'i geçen Hollanda Dünya Kupası'nda!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör