Kanada 2-1 Meksika (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cyle Larin attı Kanada kazandı! Atiba Hutchinson...
2022 Dünya Kupası Amerika Elemeleri'nde Kanada ile Meksika kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip, Beşiktaşlı Cyle Larin'in attığı gollerle 2-1 kazandı ve liderliğe yükseldi. Aynı zamanda bu maçta forma giyen bir diğer Beşiktaşlı Atiba Hutchinson ise Kanada Milli Takımı formasıyla en çok maça çıkan futbolcu oldu. İşte detaylar...
2022 Dünya Kupası Amerika Elemeleri'nde Kanada sahasında Meksika'yı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kanada'ya galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 52. dakikalarda Beşiktaş'ın yıldız ismi Cyle Larin kaydetti. Meksika'nın tek golü ise 90. dakikada Hector Herrera'dan geldi.
ATIBA'DAN BÜYÜK BAŞARI!
Beşiktaş'ın tectrübeli ismi Atiba Hutchinson, bu maçla birlikte Kanada Milli Takımı formasıyla 90. maçına çıktı ve en çok maça çıkan futbolcu oldu.
Bu sonuçla birlikte Kanada 8 maç sonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 16 puanla liderliğe yükseldi. Meksika ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve 14 puanda kaldı.
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