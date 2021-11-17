17 Kasım 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal Norveç maçı sonrası konuştu!

Van Gaal Norveç maçı sonrası konuştu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 Giriş Tarihi: 17.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımızın da yer aldığı G grubunu lider olarak tamamlayan Hollanda, Katar'a gitmeye hak kazandı. Öte yandan son maçta Hollanda'ya boyun eğen Norveç ise Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. 2-0 biten maçın ardından Portakallarda teknik direktör Van Gaal konuştu. İşte o sözler...

Hollanda Milli Takım teknik direktörü Louis van Gaal, Norveç'i yenerek Dünya Kupası bileti aldıkları maçın ardından açıklamada bulundu.

Van Gaal maç sonu basın toplantısında kazanamamaları halinde emekli olacağını belirterek, "Türkiye ve Norveç'in arkasında kalıp Dünya Kupası'na gidemeseydik kesinlikle emekli olacaktım. Artık bir kulüp takımı değil Milli takım çalıştırmak istediğimi söylemiştim. Başka Milli takımlardan teklifler vardı ama bu benim son görevim olurdu" diye konuştu.

Maç boyunca gerginlik yaşamadığını belirten 70 yaşındaki teknik adam, "Her zaman olumlu bakarak maça çıktım. İlk yarıda 5 pozisyonumuz vardı. Gollerin geç gelmesi endişe yaratmış olabilir ama biz emindik" ifadelerini kullandı.

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