Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal Norveç maçı sonrası konuştu!

Hollanda Milli Takım teknik direktörü Louis van Gaal, Norveç'i yenerek Dünya Kupası bileti aldıkları maçın ardından açıklamada bulundu.

Van Gaal maç sonu basın toplantısında kazanamamaları halinde emekli olacağını belirterek, "Türkiye ve Norveç'in arkasında kalıp Dünya Kupası'na gidemeseydik kesinlikle emekli olacaktım. Artık bir kulüp takımı değil Milli takım çalıştırmak istediğimi söylemiştim. Başka Milli takımlardan teklifler vardı ama bu benim son görevim olurdu" diye konuştu.

Maç boyunca gerginlik yaşamadığını belirten 70 yaşındaki teknik adam, "Her zaman olumlu bakarak maça çıktım. İlk yarıda 5 pozisyonumuz vardı. Gollerin geç gelmesi endişe yaratmış olabilir ama biz emindik" ifadelerini kullandı.

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