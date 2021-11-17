Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal Norveç maçı sonrası konuştu!
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımızın da yer aldığı G grubunu lider olarak tamamlayan Hollanda, Katar'a gitmeye hak kazandı. Öte yandan son maçta Hollanda'ya boyun eğen Norveç ise Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. 2-0 biten maçın ardından Portakallarda teknik direktör Van Gaal konuştu. İşte o sözler...
Hollanda Milli Takım teknik direktörü Louis van Gaal, Norveç'i yenerek Dünya Kupası bileti aldıkları maçın ardından açıklamada bulundu.
Van Gaal maç sonu basın toplantısında kazanamamaları halinde emekli olacağını belirterek, "Türkiye ve Norveç'in arkasında kalıp Dünya Kupası'na gidemeseydik kesinlikle emekli olacaktım. Artık bir kulüp takımı değil Milli takım çalıştırmak istediğimi söylemiştim. Başka Milli takımlardan teklifler vardı ama bu benim son görevim olurdu" diye konuştu.
Maç boyunca gerginlik yaşamadığını belirten 70 yaşındaki teknik adam, "Her zaman olumlu bakarak maça çıktım. İlk yarıda 5 pozisyonumuz vardı. Gollerin geç gelmesi endişe yaratmış olabilir ama biz emindik" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...