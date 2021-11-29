29 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG'de Neymar 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak!

Neymar’ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı açıklandı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.11.2021

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Neymar'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı açıklandı. Brezilyalı oyuncunun 6 ila 8 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta forma giyemeyecek.

Fransız Kulübünden yapılan açıklamada, sol ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Neymar'ın sağlık durumunun 72 saat içinde yeniden değerlendirileceği ifade edilen açıklamada, Marco Veratti'nin sakatlığının ardından bugün antrenmanlara başladığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Mauro Icardi'nin yarın, Georginio Wijnaldum'un 2 Aralık'ta ve Ander Herrera'nın hafta sonunda antrenmanlara yeniden başlayabileceği bilgisi paylaşıldı.

Julian Draxler'in ise tedavisine devam edilmesi nedeniyle antrenmanlara 2-3 hafta içinde katılabileceği aktarıldı.

Neymar, Ligue 1'in 15. haftasında dün Saint-Entienne ile oynanan karşılaşmada 88. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Manchester United’ın yeni hocası belli oldu! Manchester United'ın yeni hocası belli oldu!
Belenenses’te 13 Omicron varyantı tespit edildi! Belenenses'te 13 Omicron varyantı tespit edildi!
Tayfun Korkut’un yeni adresi belli oldu! Tayfun Korkut'un yeni adresi belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör