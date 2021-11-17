17 Kasım 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Arjantin 0-0 Brezilya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dev maçta gol sesi çıkmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 Giriş Tarihi: 17.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri 14. hafta maçında Arjantin ile Brezilya karşı karşıya geldi. Güney Amerika'nın en güçlü iki takımının karşı karşıya geldiği maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri 14. hafta maçında Arjantin ile Brezilya karşı karşıya geldi. Güney Amerika'nın en güçlü iki takımının karşı karşıya geldiği maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Arjantin'de Lionel Messi 90 dakika sahada kalırken, Brezilya'da ise Neymar sakatlığı sebebiyle forma giymedi.

Mücadelenin ardından Brezilya 35 puana yükselerek gruptaki liderliğini korudu.

Arjantin ise 29 puanla liderin en yakın takipçisi konumunda.

Ayrıca iki ekip de elemelerin bitişine 4 maç kala Dünya Kupası'na katılmayı garantilemiş durumda.

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