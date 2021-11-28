28 Kasım 2021, Pazar
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Roma 1-0 Torino (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 14. haftasında Roma evinde Torino'yu ağırladı. Jose Mourinho'nun takımı sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı. Roma'ya galibiyeti getiren golü Tammy Abraham kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İtalya Serie A'nın 14. haftasında Roma sahasında Torino'yu konuk etti. Jose Mourinho'nun öğrencileri sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Roma'ya galibiyeti getiren gol Tammy Abraham'dan geldi.
Bu sonucun ardından Roma puanını 25'e yükseltirken Torino 17 puanda kaldı.
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