28 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Roma 1-0 Torino (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Roma sahasında kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Roma evinde Torino'yu ağırladı. Jose Mourinho'nun takımı sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı. Roma'ya galibiyeti getiren golü Tammy Abraham kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Roma sahasında Torino'yu konuk etti. Jose Mourinho'nun öğrencileri sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Roma'ya galibiyeti getiren gol Tammy Abraham'dan geldi.

Bu sonucun ardından Roma puanını 25'e yükseltirken Torino 17 puanda kaldı.

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