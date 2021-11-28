29 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli 4-0 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET) Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio Napoli'ye farklı kaybetti!

Napoli Lazio’yu farklı geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.11.2021

İtalya Serie A'da heyecan oynanan maçlarla devam etti. 13. hafta karşılaşmasında Napoli evinde Lazio'yu 4-0 mağlup etti. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio, zorlu rakibine diş geçiremedi. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, Zielinski, Mertens (2) ve Fabian Ruiz kaydetti.

İtalya Serie A'da heyecan oynanan maçlarla devam etti.

13. hafta karşılaşmasında Napoli sahasında Lazio'yu 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 7. dakikada Zielinski, 10 ve 29'da Dries Mertens ve 85'te Fabian Ruiz'den geldi.

Napoli bu sonuçla 35 puanla liderliğini sürdürürken, Lazio ise 21 puanla 14. sırada yer aldı.

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