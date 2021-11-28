Leicester City 4-2 Watford (MAÇ SONUCU-ÖZET) Çağlar Söyüncü'lü Leicester Ozan Tufan'lı Watford karşısında galip!

İngiltere Premier Lig'de heyecan oynanan maçlarla devam etti. 13. hafta karşılaşmasında Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Ozan Tufan'lı Watford'u ağırladı. Müsabakadan 4-2 galip gelen ev sahibi takım, 3 puanı hanesine yazdırdı. Leicester'ın gollerini James Maddison, Jamie Vardy (2) ve Ademola Lookman kaydetti. Watford'un golleri ise Emmanuel Dennis'den geldi. Leicester'da Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı. Watford'da Ozan Tufan ikinci 45 dakikada oyuna dahil oldu.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Türk derbisi oynandı. Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City ile Ozan Tufan'ın takımı Watford, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Zorlu müsabakayı ev sahibi Leicester, 4-2'lik skorla kazandı. Leicester'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada James Maddison, 34 ve 42. dakikalarda Jamie Vardy, 68. dakikada Ademola Lookman attı. Watford'un golleri ise 30. dakikada ve 61. dakikada Emmanuel Dennis'den geldi.

Leicester'da Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı. Watford'da Ozan Tufan ikinci 45 dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Leicester, 18 puana yükseldi. Watford ise 13 puanda kaldı. Leicester, gelecek hafta Southampton'a konuk olacak. Watford ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

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