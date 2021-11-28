29 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid 2-1 Sevilla (MAÇ SONUCU-ÖZET)

R.Madrid Sevilla’yı son dakikalarda devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.11.2021

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla ile kozlarını paylaştı. Çekişmeli mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Real Madrid oldu. Real'in golleri, Karim Benzema ve Vinicius Junior'dan gelirken, Sevilla'nın tek sayısını Rafa Mir kaydetti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, evinde Sevilla ile karşılaştı.

Çekişmeli mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Real Madrid oldu.

Real'e galibiyeti getiren goller, 32. dakikada Karim Benzema ve 87. dakikada Vinicius Junior'dan geldi.

Sevilla'nın tek sayısını ise 12'de Rafa Mir kaydetti.

Bu sonuçla ev sahibi ekip, 33 puanla liderliğini sürdürürken, konuk takım ise 28 puanla 4. sırada kaldı.

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