29 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Marsilya 1-0 Troyes (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cengiz Ünder kadroda yer almadı

Marsilya evinde hata yapmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.11.2021

Fransa Lig 1'de Marsilya sahasında Troyes'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın golünü 74. dakikada Lirola kaydetti. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Marsilya, Fransa Lig 1'de Troyes'u ağırladı. Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Maçın tek golü Marsilya adına 74'te Lirola'dan geldi.

Marsilya, bu sonuçla puanını 23'e yükseltti ve 5. sırada kendine yer buldu. Troyes ise 13 puanla 16. sırada kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Messi’nin 3 asisti galibiyeti getirdi Messi'nin 3 asisti galibiyeti getirdi
Taffarel Avrupa devinde! Taffarel Avrupa devinde!
Merih Demiral’a büyük onur Merih Demiral'a büyük onur
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör