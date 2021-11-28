Marsilya 1-0 Troyes (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cengiz Ünder kadroda yer almadı

Fransa Lig 1'de Marsilya sahasında Troyes'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın golünü 74. dakikada Lirola kaydetti. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Marsilya, Fransa Lig 1'de Troyes'u ağırladı. Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Maçın tek golü Marsilya adına 74'te Lirola'dan geldi.

Marsilya, bu sonuçla puanını 23'e yükseltti ve 5. sırada kendine yer buldu. Troyes ise 13 puanla 16. sırada kaldı.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ