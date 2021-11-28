Palmeiras 2-1 Flamengo | Libertadores Kupası'nı Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo'nun da formasını giydiği Palmeiras kazandı!
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen ve kıtanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak görülen Libertadores Kupası'nı bu sezon Palmeiras kazandı. Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo'nun da formasını giydiği Palmeiras, finalde Flamengo'yu 2-1 mağlup etti.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nı Brezilya'nın Palmeiras takımı kazandı.
Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası finalinde iki Brezilya ekibi Palmeiras ile Flamengo karşı karşıya geldi.
Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Yüzüncü Yıl Stadı'nda oynanan final mücadelesinin normal süresi Raphael Veiga ve Gabriel Barbosa'nın golleriyle 1-1 sona erdi.
Uzatmaya giden maçın 95. dakikasında Deyverson'un golüyle bir kez daha öne geçen Palmeiras, rakibini 2-1 mağlup etti.
Palmeiras, 1999 ve 2020 yıllarının ardından turnuvada üçüncü kez şampiyonluğa uzandı.
Kariyerini Palmeiras'ta sürdüren eski Galatasaraylı Felipe Melo, 113. dakikada oyuna girdi.
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