28 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Palmeiras 2-1 Flamengo | Libertadores Kupası'nı Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo'nun da formasını giydiği Palmeiras kazandı!

Melo’lu Palmeiras Libertadores Kupası’nı aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.11.2021

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen ve kıtanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak görülen Libertadores Kupası'nı bu sezon Palmeiras kazandı. Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo'nun da formasını giydiği Palmeiras, finalde Flamengo'yu 2-1 mağlup etti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nı Brezilya'nın Palmeiras takımı kazandı.

Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası finalinde iki Brezilya ekibi Palmeiras ile Flamengo karşı karşıya geldi.

Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Yüzüncü Yıl Stadı'nda oynanan final mücadelesinin normal süresi Raphael Veiga ve Gabriel Barbosa'nın golleriyle 1-1 sona erdi.

Uzatmaya giden maçın 95. dakikasında Deyverson'un golüyle bir kez daha öne geçen Palmeiras, rakibini 2-1 mağlup etti.

Palmeiras, 1999 ve 2020 yıllarının ardından turnuvada üçüncü kez şampiyonluğa uzandı.

Kariyerini Palmeiras'ta sürdüren eski Galatasaraylı Felipe Melo, 113. dakikada oyuna girdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ozan Tufan’dan çarpıcı itiraf! Premier Lig... Ozan Tufan'dan çarpıcı itiraf! "Premier Lig..."
Tarihi maç 48. dakikada sona erdi! Tarihi maç 48. dakikada sona erdi!
Hakan attı Inter kazandı! Hakan attı Inter kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör