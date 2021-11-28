28 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 2-1 West Ham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İlkay Gündoğan attı City kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

İngiltere Premier Lig 13. hafta maçında Manchester City evinde West Ham United'ı ağırladı. İlkay Gündoğan'ın ilk golü attığı ve ikinci golün asistini yaptığı mücadeleden Manchester City 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Etihad Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayan mücadelede Manchester City 33. dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle öne geçti, 90. dakikada İlkay'ın asistinde Fernandinho skoru 2-0'a getirdi.

West Ham United'da Lanzini'nin 90+4'te gelen golü skoru belirledi: 2-1.

Bu sonucun ardından Premier Lig'in 3. sırasında bulunan Manchester City puannı 26'ya yükseltirken, 4. sıradaki West Ham United 23 puanda kaldı.

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, 1 Aralık Çarşamba günü Aston Villa deplasmanına çıkacak; West Ham United ise ayı gün evinde Brighton'ı konuk edecek.

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