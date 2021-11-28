28 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea Manchester United maçı | CANLI

Chelsea - Manchester United | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 Giriş Tarihi: 28.11.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Manchester United dev maçta kozlarını paylaşıyor. Lider Chelsea, çıkış arayan ve son 2 maçını kaybeden Manchester United ile karşı karşıya. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Lukaku, Kante, Mount, Werner gibi isimlerle lider durumda bulunan Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Ronaldo, Pogba, Bruno Fernandes gibi yıldızları kadrosunda barındıran ve bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Manchester United'ı konuk ediyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

CHELSEA: Mendy, Chalobah, T. Silva, Rüdiger, Reece James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Hakimz Ziyech, Hudson-Odoi, Werner

MANCHESTER UNITED: David Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Telles, Fred, Matic, McTominay, B. Fernandes, Sancho, Rashford

📺 CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Chelsea - Manchester United maçı 28 Kasım Pazar günü saat 19:30'da başladı ve S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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