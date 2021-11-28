Chelsea Manchester United maçı | CANLI
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Manchester United dev maçta kozlarını paylaşıyor. Lider Chelsea, çıkış arayan ve son 2 maçını kaybeden Manchester United ile karşı karşıya. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Lukaku, Kante, Mount, Werner gibi isimlerle lider durumda bulunan Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Ronaldo, Pogba, Bruno Fernandes gibi yıldızları kadrosunda barındıran ve bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Manchester United'ı konuk ediyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
CHELSEA: Mendy, Chalobah, T. Silva, Rüdiger, Reece James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Hakimz Ziyech, Hudson-Odoi, Werner
MANCHESTER UNITED: David Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Telles, Fred, Matic, McTominay, B. Fernandes, Sancho, Rashford
📺 CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Chelsea - Manchester United maçı 28 Kasım Pazar günü saat 19:30'da başladı ve S Sport'ta canlı yayınlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi