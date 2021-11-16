İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate: "Harry Kane yarım saat daha oynasaydı Rooney beni arardı"

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 10-0 biten San Marino maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maçta 4 gol atan Harry Kane'e de değinen deneyimli teknik adam, "Kane'i yarım saat daha sahada tutsaydık İngiltere Milli Takımı gol rekorunu sahibi olan Rooney herhalde telefona sarılıp beni arardı" dedi.

San Marino ağlarına 10 gol yollayan İngiltere'de teknik direktör Gareth maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Southgate söze 2021'i çok iyi ve verimli geçirdiklerini belirterek, "Elemelerde Budapeşte, Varşoba ve Arnavutluk'ta kazandık. Tüm oyuncularımıza ve personelimize bu müthiş yıl için teşekkür ediyorum." dedi.

Harry Kane'in maçın ilk yarısında arka arkaya 4 gol atması hatırlatılınca Southgate, "Kane'i yarım saat daha sahada tutsaydık İngiltere Milli Takımı gol rekorunu sahibi olan Rooney herhalde telefona sarılıp beni arardı" diyerek esprili bir cevap verdi.

Dünya Kupası'nda aday kadroya çağıracağı oyuncuları planlayıp planlamadıklarına ilişkin soruya ise Southgate, "Bu kadar uzun vadeli bir plan henüz yapmadım. Bu yıl 19 maç yaptık ve hepsinden alınıcak çok dersler var. Son bir kaç aya bakmak için iyi bir fırsat elimizde bulunuyor." sözlerini kullandı.

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