28 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Venezia 0-2 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu attı Inter kazandı!

Hakan attı Inter kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.11.2021

İtalya Seri A'da 14. hafta karşılaşmasında Inter, deplasmanda Venezia'ya konuk oldu. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maçın 34. dakikasında ceza sahası dışından attığı golle takımını öne geçirirken mücadelede uzun süre skor değişmedi. 90. dakikada ise Lautaro Martinez'in penaltı golü Inter'i 2-0'lık galibiyete taşıdı. | Son dakika spor haberleri

Serie A'nın 14. haftasında Venezia ile deplasmanda karşılaşan Inter, Hakan Çalhanoğlu ile güldü.

Milli yıldız maçın 34. dakikasında ceza sahası dışından attığı golle takımını öne geçirirken maçta uzun süre skor değişmedi. 90. dakikada ise Lautaro Martinez'in penaltı golü Inter'i 2-0'lık galibiyete taşıdı.

Bu sonucun ardından Inter yükselişini sürdürürken puanını da 31'e çıkardı. Venezia ise 15 puanda kaldı.

Hakan Çalhanoğlu attığı bu golle önemli bir istatistiğe imza attı. Opta verilerine göre 2013-14 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla ceza sahası dışından gol atan ikinci futbolcu oldu. 61 golle Messi zirvede yer alırken Çalhanoğlu 26 gole ulaştı ve Christian Eriksen ile gol sayısını eşitledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ali Akmanlı Nijmegen sahasında kayıp! Ali Akmanlı Nijmegen sahasında kayıp!
Milan Stefano Pioli ile ’devam’ dedi! Milan Stefano Pioli ile 'devam' dedi!
River Plate bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti! River Plate bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör