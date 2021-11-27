Venezia 0-2 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu attı Inter kazandı!

İtalya Seri A'da 14. hafta karşılaşmasında Inter, deplasmanda Venezia'ya konuk oldu. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maçın 34. dakikasında ceza sahası dışından attığı golle takımını öne geçirirken mücadelede uzun süre skor değişmedi. 90. dakikada ise Lautaro Martinez'in penaltı golü Inter'i 2-0'lık galibiyete taşıdı. | Son dakika spor haberleri

Serie A'nın 14. haftasında Venezia ile deplasmanda karşılaşan Inter, Hakan Çalhanoğlu ile güldü.

Milli yıldız maçın 34. dakikasında ceza sahası dışından attığı golle takımını öne geçirirken maçta uzun süre skor değişmedi. 90. dakikada ise Lautaro Martinez'in penaltı golü Inter'i 2-0'lık galibiyete taşıdı.

Bu sonucun ardından Inter yükselişini sürdürürken puanını da 31'e çıkardı. Venezia ise 15 puanda kaldı.

Hakan Çalhanoğlu attığı bu golle önemli bir istatistiğe imza attı. Opta verilerine göre 2013-14 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla ceza sahası dışından gol atan ikinci futbolcu oldu. 61 golle Messi zirvede yer alırken Çalhanoğlu 26 gole ulaştı ve Christian Eriksen ile gol sayısını eşitledi.

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