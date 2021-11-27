Venezia 0-2 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu attı Inter kazandı!
İtalya Seri A'da 14. hafta karşılaşmasında Inter, deplasmanda Venezia'ya konuk oldu. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maçın 34. dakikasında ceza sahası dışından attığı golle takımını öne geçirirken mücadelede uzun süre skor değişmedi. 90. dakikada ise Lautaro Martinez'in penaltı golü Inter'i 2-0'lık galibiyete taşıdı. | Son dakika spor haberleri
Serie A'nın 14. haftasında Venezia ile deplasmanda karşılaşan Inter, Hakan Çalhanoğlu ile güldü.
Milli yıldız maçın 34. dakikasında ceza sahası dışından attığı golle takımını öne geçirirken maçta uzun süre skor değişmedi. 90. dakikada ise Lautaro Martinez'in penaltı golü Inter'i 2-0'lık galibiyete taşıdı.
Bu sonucun ardından Inter yükselişini sürdürürken puanını da 31'e çıkardı. Venezia ise 15 puanda kaldı.
Hakan Çalhanoğlu attığı bu golle önemli bir istatistiğe imza attı. Opta verilerine göre 2013-14 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla ceza sahası dışından gol atan ikinci futbolcu oldu. 61 golle Messi zirvede yer alırken Çalhanoğlu 26 gole ulaştı ve Christian Eriksen ile gol sayısını eşitledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi