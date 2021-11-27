27 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg 1-3 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET) | B. Dortmund deplasmanda Wolfsburg'u devirdi!

Dortmund deplasmanda Wolfsburg’u devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Almanya Bundesliga'nın 13. hafta karşılaşmasında Wolfsburg sahasında Borussia Dortmund'la kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadele konuk takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Wolfsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-siyahlılar 3-1 kazandı.

B. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Emre Can, 55'te Malen ve 81. dakikada Erling Haaland kaydetti. Wolfsburg'un tek golü ise 2. dakikada Weghorst'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund 30 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Wolfsburg ise 3 maç aradan sonra yenildi ve 20 puanda kaldı.

Ligin 14. haftasında Borussia Dortmund, Bayern Münih'i konuk edecek. Wolfsburg ise Mainz deplasmanında sahneye çıkacak.

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