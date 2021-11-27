27 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 2-0 Newcastle United (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Arsenal sahasında kazandı!

Arsenal sahasında kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Newcastle United kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 'Topçular' 2-0 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Bukayo Saka ve 66'da Gabriel Martinelli kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 23'e yükseltti. Newcastle'ın galibiyet hasreti sürerken 6 puanda kaldı.

Ligin 14. haftasında Arsenal, Manchester United deplasmanında sahne alacak. Newcastle ise Norwich City'i ağırlayacak.

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